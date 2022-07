Oroscopo domani 19 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 19 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Le prossime 48 ore chiedono ai nati sotto il segno del Capricorno di avere pazienza. Meglio fare le cose con calma, anche in casa e in famiglia.

Amore, il punto sull’Acquario

Per i nati dell’Acquario l’amore in questi giorni può vivere qualcosa di importante: avete la possibilità di mettervi in gioco.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il seno dei Pesci devono stare attenti a piccole tensioni familiari. Sarà meglio risolvere tutto prima di sabato e domenica, che saranno giornate un pochino polemiche.

Oroscopo domani, lavoro: idee chiare per il Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno appare piuttosto appesantito, le giornate di inizio settimana sono piene di piccole o grandi tensioni. Se aspettate un miglioramento meglio puntare sulle giornate di metà settimana.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Mercurio in opposizione chiede un po’ più di razionalità ai nato sotto il segno dell’Acquario: è necessario fare un po’ di chiarezza sul lavoro.

Lavoro, il punto sui Pesci

Con Venere in trigono per i Pesci si presentano nuove questioni professionali: dopo una fase pesante tra fine giugno e inizio luglio, finalmente si parte con nuovi obiettivi e prospettive.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno appare piuttosto stanco, nei prossimi giorni sentirete veramente di non farcela. Forse avete bisogno di un aiuto.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Acquario nelle prossime 48 ore piò vivere una situazione di recupero anche a livello psicofisico.

Salute, il punto sui Pesci

L’oroscopo propone ai Pesci di iniziare qualche cura che ti aiuti a stare meglio. Da tempo siete piuttosto stressati. Attenzione ai fastidi alla gola, caviglie e piedi.











