Oroscopo domani 19 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 19 luglio per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere un ultimo giorno di primavera, prima del solstizio d’estate all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox con il suo oroscopo di domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

In questo momento i rapporti interpersonali sono in confusione per l’Ariete: a volte reagite in maniera esagerata in amore. I legami sentimentali che hanno vissuto da tempo una crisi possono diventare un problema.

Amore, il punto sul Toro

Venere favorevole parla di scelte d’amore importanti per il Toro: in questi giorni dovete trovare un po’ di tranquillità, al punto che potreste anche fare a meno di rapporti che vi hanno fatto male.

Amore, il punto sui Gemelli

È una settimana che spinge i Gemelli ad amare, soprattutto se nella prima parte di luglio è nato un sentimento importante. Sabato e domenica giornate interessanti per gli incontri.

Oroscopo domani, lavoro: grande carica per l’Ariete

L’Ariete ha una grande carica e lo dimostra la Luna che transitando nel segno in buon aspetto a Mercurio e Giove porta per 48 delle idee molto interessanti. L’unico rischio è mettere troppa carne al fuoco.

Lavoro, il punto sul Toro

La situazione astrologica permette al Toro di instaurare un rapporto più costruttivo rispetto al passato con i superiori. Un occhio di riguardo alle spese.

Lavoro, il punto sui Gemelli

La Luna in buon aspetto rappresenta una sorta di spinta a fare di più per i Gemelli. State cercando delle nuove soluzioni di lavoro. Giove aiuterà ad avere qualcosa in più entro la fine dell’estate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete ha bisogno di ore di recupero. Alcuni problemi hanno bisogno di una profonda meditazione per trovare una soluzione.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro è importante trovare soluzioni per stare meglio. Probabilmente state cercando nuovi orizzonti da esplorare anche se di solito non amate cambiare.

Salute, il punto sui Gemelli

I primi tre giorni della settimana sono frenetici per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il tuo oroscopo è sollecitato molto bene, provate a recuperare terreno.











