Oroscopo domani 19 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso il settimanale DiPiù, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 19 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Grazie al sostegno di Venere e Giove l’Ariete può tornare a essere più fiducioso in amore. Qualche nuovo incontro è possibile se decidete di uscire e di frequentare gli altri. In amore il Toro non può pensare di avere sempre ragione, spesso la situazione è più complicata di quello che sembra. Il fine settimana non è granché e potrebbe anche esserci qualche discussione in amore. Nei prossimi giorni i Gemelli avranno voglia di stare in mezzo alla gente: nel weekend potete organizzare qualcosa di bello con gli amici o con la famiglia. Trascorrete del tempo con le persone a cui volete bene e che ricambiano il vostro affetto.

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro l’Ariete deve cercare di frequentare persone che possono anche dare una mano a risolvere i problemi. Si va avanti lentamente nel lavoro, con qualche ritardo in settimana, ma comunque si procede. Secondo l’oroscopo domani, in ambito lavorativo il Toro deve fidarsi di più del proprio istinto. Le giornate di domani, giovedì 18 maggio, e venerdì sono da sfruttare. A volte si mette in dubbio qualsiasi cosa e questo giovedì sarà così per i nati sotto il segno dei Gemelli. Non vi preoccupate più di tanto, a volte capitano queste situazioni e anche nel lavoro le cose miglioreranno gradualmente.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, in questa fase stanno arrivando delle buone notizie per l’Ariete, anche se ultimamente avete accusato anche un po’ di stanchezza. Il nuovo transito del Sole nel segno dei Gemelli crea qualche difficoltà ai nati sotto il segno del Toro, ma solo nel fine settimana. Nel weekend il Sole renderà i Gemelli più ottimisti e allegri. Cercate di fare sport, perché il movimento in questo periodo è davvero molto importante.











