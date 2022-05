Oroscopo domani 19 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 19 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, sulla rubrica del settimanale “DiPiù”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per la Bilancia l’amore potrebbe arrivare a breve, quindi cercate di non perdere le speranze. Non sempre tutto va a gonfie vele in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma questo non significa che le cose non possano cambiare. Cautela con i sentimenti nel weekend. Se il Sagittario ha accanto la persona giusta deve cercare di tenertela stretta. L’allineamento planetario vi invita a dare molto spazio alle amicizie.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario in attesa

In ambito lavorativo sono in arrivo tante sorprese per la Bilancia. Potrebbe esserci qualche disguido o ritardo, ma tutto dovrebbe sistemarsi grazie alla Luna nelle giornate di sabato e domenica. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, nel lavoro ci saranno tante soddisfazioni per lo Scorpione, ma serve maggiore concentrazione. Intuizione e creatività non ti mancano e possono essere sfruttate per ottenere dei buoni vantaggi. Qualche Sagittario ha avuto delle spese in più e quindi ha avuto bisogno di far quadrare meglio i conti. Il weekend promette di regalarvi un maggiore senso di libertà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve iniziare a risparmiare energie e non sottovalutate momenti in cui sarete meno euforici che potrebbero essere indice di un calo dell’umore. Lo Scorpione deve sentirsi sentirsi equilibrato e sicuro nel proprio corpo. Esercizio e dieta hanno molto a che fare con questo. Perché mangiare qualcosa che ti farà solo sentire lunatico in seguito? Tra i nati sotto il sego del Sagittario c’è anche chi è stanco fisicamente e anche con qualche lieve malessere che non va via. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo e lo stress che non devono condizionare quello che di buono state facendo.











