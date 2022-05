Oroscopo domani 19 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 19 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso il settimanale “DiPiù”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

L’allineamento planetario favorisce la comunicazione in quasi ogni aspetto della vita del Cancro, sopratutto nei rapporti.In famiglia potrebbero esserci alcune difficoltà: se cercherete di capire, piuttosto che essere compresi, sarete molto aiutati da questo transito. Venere e Giove sono sempre due eccellenti alleati: i nati sotto il segno del Leone non devono essere titubanti in amore, anche perché il destino sembra essere favorevole. Secondo l’oroscopo domani, per la Vergine questo è un periodo di alti e bassi in amore, che però potrebbe migliorare a breve. La comunicazione è fondamentale durante questo transito.

Oroscopo domani, lavoro: Leone silenzioso

Il lavoro in questo momento occupa i pensieri del Cancro. Qualcuno ha già ricevuto una notizia molto interessante. Sarà opportuno sfruttare tutto quello che arriva perché nel weekend non ci sarà il supporto del Sole. Il settore lavorativo potrebbe andare meglio per il Leone. Nei prossimi giorni sarete probabilmente più silenziosi e meno inclini a stare in mezzo alla gente. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Mercurio in Gemelli limita la libertà d’azione della Vergine, per quanto riguarda il lavoro e le decisioni professionali. Non intestarditevi ma sappiate rimanere calmi se qualcuno non è d’accordo con voi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per ascoltare al meglio, il Cancro deve fare dei respiri profondi e trattenere per un secondo o due prima di espirare bene e a lungo. Questo fa scorrere il sangue intorno alla testa e supporta i processi mentali. Nel fine settimana la Luna sarà opposta e potrebbe creare qualche fastidio e un senso di affaticamento nei nati sotto il segno del Leone. Il Sole in Gemelli però vi aiuterà a recuperare molto presto il buonumore. In questi primi giorni della settimana probabilmente c’è stato un po’ troppo nervosismo per la Vergine. La Luna è favorevole giovedì e venerdì, quindi cercate di approfittarne per recuperare











