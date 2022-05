Oroscopo domani 19 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua rubrica sul settimanale “DiPiù”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 19 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno riesce a stare bene veramente, grazie alla persona amata. Per i single, invece, con Venere e Giove in Ariete non si può pretendere di incontrare la persona della vita. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà un giorno speciale questo giovedì di maggio per l’Acquario, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tanto tempo. Per i Pesci l’amore potrà essere molto utile in questo periodo. Chi è innamorato potrà organizzare qualcosa di carino con il partner nel fine settimana.

Oroscopo domani, lavoro: Acquario impegnato

Il Capricorno non deve farsi troppi pensieri riguardo il lavoro, la situazione può migliorare. Il cielo è interessante e le giornate migliori saranno quelle di domani, giovedì 19 maggio, e venerdì. La cattiva notizia è che nel weekend perdete il supporto del Sole. La stagione lavorativa sarà molto impegnativa per i nati sotto il segno dell’Acquario. Marte è ancora nel cielo dei Pesci e questa è una garanzia di successo e di vitalità. Purtroppo ci sono alcune difficoltà nel lavoro per cui non bisogna sorvolare ma essere attenti per evitare di ritrovarsi in situazioni ancora peggiori.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Capricorno potrebbe essere meglio rallentare e rivedere il proprio comportamento finché dura questo aspetto planetario. Il fine settimana comunque sarà da incorniciare per l’Acquario, perché il Sole transiterà in Gemelli e la Luna sarà nel vostro cielo. Sono in arrivo quindi vitalità e voglia di divertirsi. C’è chi avrà intenzione anche di organizzare un viaggio o una gita con gli amici. Rimanere in forma e tonico richiede tempo e concentrazione, ma può avvantaggiare le relazioni dei Pesci perché dà il tempo di riflettere mentre ci si prende cura di se stessi.











