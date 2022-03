Oroscopo domani 19 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 19 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete, secondo l’oroscopo domani, ha la Luna in trigono a Venere e a Marte, ma Saturno vi obbliga a superare una serie di difficili prove prima del vostro lieto fine. Con Urano nel segno del Toro, in aperto conflitto con Venere e Marte, la giornata di sabato si prefigura tutt’altro che rilassante: molti litigi all’orizzonte. I Gemelli possono pensare all’amore grazie alla Luna in Bilancia, in trigono a Venere e Marte acquariani. Lieve frenata solo da Saturno. A occuparsi dei sentimenti del Cancro nel quotidiano provvedono casomai Urano, Mercurio, Giove e il Sole, tutti quanti favorevoli a questo segno.

Oroscopo domani, lavoro: prove in arrivo per Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, dovranno affrontare qualche prova e qualche rallentamento a causa di Saturno, alle spalle della Luna in trigono a Venere e a Marte. Il Toro va verso un fine settimana tutt’altro che rilassante: perché la Luna in sesta Casa vi vuole impegnati anche di sabato. In questo periodo i nati sotto il segno dei Gemelli sono molto lucidi e possono creare un luogo ben illuminato dove appoggiare finalmente il loro progetto. Al Cancro viene comunicato qualcosa a cui qualche tempo fa non avreste minimamente creduto: il vostro mondo sta cambiando alla velocità della luce

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno dell’Ariete: preoccupati per i grossi problemi mondiali, ripiegate sulla gola. Non dimenticatevi la bilancia però, finita l’emergenza bisognerà rimettersi a dieta! Il Toro soffre di emicrania e un po’ di mal di schiena, ma la salute tiene: grazie all’alimentazione sana, ricca di vitamine, protettiva del sistema immunitario. I Gemelli si stanno già svegliando dal letargo: tanta energia e il classico argento vivo addosso. Super le settimane centrali per i nati sotto il segno del Cancro, liberi perfino dalla consueta stanchezza primaverile.











