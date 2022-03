Oroscopo domani 19 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, sabato 19 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, attraverso il sito ufficiale di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, Urano, Saturno e Marte remano contro i nati sotto il segno del Leone mettendovi in urto con tutti, in primis con il partner. Vergine tranquilla in amore: dolci i sentimenti, nei confronti dei vostri cari siete ancora più premurosi e attenti. L’amicizia tra Giove, Mercurio e Plutone nei settori degli affetti mantiene tutto in equilibrio. Amore al massimo per la Bilancia con Venere e Marte in trigono: se siete già in coppia e vivete insieme guardate avanti, verso il futuro. Giornata temporalesca per i nati sotto il segno dello Scorpione: con la Luna in dodicesima Casa e l’ostilità smaccata di Marte, Venere, Saturno e Urano, tutti contro di voi. In famiglia le frizioni oggi non si contano nemmeno.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine sotto pressione

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata di crisi per i nati sotto il segno del Leone: ma non è detto che questo sia negativo, perché di regola la crisi prelude a una soluzione! Vergine meno tranquilla nelle questioni di lavoro, dove la giornata tra pressioni e tensioni sembra non avere mai fine. Meno positive le finanze della Bilancia, dove le aspettative al momento risultano nulle. Il clima ancora instabile reclama prudenza e l’occhio avanti, dando più credito alla pancia che alla testa: cari Scorpione pensateci ancora un po’ prima di apporre la firma decisiva!

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: emicrania, frutto di svarioni pressori di stagione, e mal di schiena. Ma da domenica le cose miglioreranno. La Vergine a deve ricordare che i malanni sono un messaggio del corpo, grazie ai quali vi segnala se lo state trattando bene e cosa vi vorrebbe chiedere: imparate ad ascoltarlo. Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia deve ricordarsi che il benessere è un insieme di sfaccettature: non allarmatevi per due starnuti, con la primavera arrivano anche le allergie! A parte i soliti mal di schiena e qualche emicrania da indigestione, lo Scorpione gode di ottima salute,











