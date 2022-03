Oroscopo domani 19 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, sabato 19 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, Giove e Mercurio tentano di provocare battibecchi familiari per il Sagittario: non cedete alla rabbia, siete più forti! Il Capricorno gode ancora dell’appoggio di Mercurio in Pesci che, grazie al Sole, addolcisce emozioni e sentimenti. Le cose cambiano da domenica 20 marzo, quando inizierà la stagione primaverile. I nati sotto il segno dell’Acquario devono apprezzare chi hanno intorno e si preoccupa per loro: a partire dalla vostra famiglia. I Pesci devono gettarsi alle spalle i cattivi sentimenti: puntate lo sguardo sul lato bello della vita. Non lasciate che la rabbia e il rancore per una decisione d’amore avvelenino il vostro cielo sostenuto da Giove, Mercurio e Nettuno.

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: ottimi guadagni per Acquario

Secondo l’oroscopo di domani, la vita spericolata resta una tentazione per il Sagittario ma l’arte del buonsenso vi impedisce di fare passi falsi. La Luna allo zenit mettere in risalto la produzione del Capricorno, sia essa industriale, artigianale, artistica. Ottimi guadagni per i nati sotto il segno dell’Acquario, attenzione però a non scialacquare. Pesci positivi sul fronte professionale, speranzosi su quello finanziario, specie se avete da poco acceso un mutuo

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: avete passato un lungo periodo come estraniati dal mondo. Adesso i pianeti in Acquario si danno da fare per riparare il dolore. Il Capricorno è così in forma che qualsiasi genere di virus o germe se la dà a gambe: ecco perché state così bene! I nati sotto il segno dell’Acquario soffrono spesso di mal di schiena ed emicrania. Davanti allo specchio non vi piacete affatto: ma la colpa è vostra che tendete a trascurarvi. I nati sotto il segno dei Pesci sono ipersensibili alle difficoltà che li circonda: non lasciatevi sopraffare.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA