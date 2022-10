Oroscopo domani 19 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo domani 19 ottobre 2022: previsioni per i 12 segni zodiacali

L’oroscopo domani di Paolo Fox che torna per svelare l’andamento del cielo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà la giornata di domani, mercoledì 19 ottobre 2022, per i 12 segni zodiacali? Chi godrà dell’andamento favorevole delle stelle sia nei sentimenti che sul lavoro e per la salute? Chi invece dovrà aspettare ancora prima di dare il via alla realizzazione di progetti importanti in diverse sfere della propria vita?

Paolo Fox è pronto a svelare tutto dandovi anche dei preziosi consigli su come affrontare la giornata. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

L’oroscopo dell’Ariete migliora di giorno in giorno, anche se in amore ci sono ancora dei problemi da risolvere. Attenzione nei legami con Bilancia, Cancro e Capricorno. Se i nati sotto il segno del Toro hanno un discorso d’amore rimasto in sospeso sarebbe meglio parlare subito, anche perché a fine mese ci saranno meno occasioni. I nati sotto il segno dei Gemelli possono contare su Venere è positiva, che comporta ammirazione da parte degli altri. Il Cancro è emozionato e invaghito di una persona conosciuta da poco.

Amore, il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Questo cielo conferma i sentimenti del Leone, specie per chi ha la persona giusta al proprio fianco. Chi invece ha problemi d’amore deve fare attenzione. I nati sotto il segno della Vergine stanno cercando dei riferimenti in amore: da una parte c’è la voglia di amare e dall’altra c’è paura di rimettersi in gioco. La Bilancia non deve pensare al passato come a un limite in amore: attenzione a non pensare al futuro con ansia, cercate di vivere al meglio il presente. Nei sentimenti dello Scorpione non mancano coraggio e fantasia.

Amore, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario deve sfruttare la giornata di domani, mercoledì 19 ottobre, per parlare d’amore e per recuperare le emozioni in generale. Venere e Mercurio sono in aspetto nervoso già da qualche settimana per il Capricorno, quindi ci sono dei dubbi riguardanti le amicizie. L’Acquario ha bisogno di chiarire quello che non va in amore, cercate di farlo prima di sabato 22 ottobre. Dopo un settembre pesante in amore, la fine di ottobre sarà favorevole per il segno dei Pesci.

Oroscopo domani, lavoro: il punto su Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

Nella giornata di domani la Luna sarà interessante per l’Ariete, anche se ci sono tante cose da fare e da risolvere in questo mercoledì. Ricordate che Giove nel segno ti porterà lontano. La Luna è contraria per il segno del Toro: questo rappresenta qualche ritardo o problema nell’organizzazione di eventi o programmi. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dei Gemelli devono approfittare di queste 24 ore per recuperare alcune questioni rimaste in sospeso. Il Cancro è pronto a mettersi alla prova con qualcosa mai fatto prima.

Lavoro, il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone ha la Luna nel segno, che permette di avere una visione più chiara delle potenzialità che si hanno. La Luna agevola il lavoro ma anche tutti gli altri settori della vita. In questo periodo il segno della Vergine potrebbe anche pensare di fermarsi o di approfondire meglio alcune questioni non ancora risolte. In questa fase per la Bilancia ci sono piccole e grandi preoccupazioni. La Luna in opposizione rappresenta un problema nel lavoro per il segno dello Scorpione.

Lavoro, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questa settimana sarà utile per il Sagittario per concludere affari, per firmare accordi e contratti e anche per guadagnare qualche soldo in più. I nati sotto il segno del Capricorno devono capire cosa fare in vista del futuro, anche per organizzare al meglio il lavoro. Scegliete con cura le persone da avere attorno. Qualche ritardo sul lavoro per l’Acquario: muovetevi per tempo per evitare disguidi. I nati sotto il segno dei Pesci possono avviare nuovi progetti e situazioni che prenderanno il via avvicinandosi al nuovo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli e Cancro

Ci sarà un po’ di nervosismo per i nati sotto il segno dell’Ariete, meglio evitare discussioni per futili motivi che potrebbero peggiorare la situazione. Alcuni giorni della settimana determineranno uno stato conflittuale per il Toro, un po’ di apatia difficile da allontanare. Il quadro astrale è interessante per il segno dei Gemelli, anche se giovedì poi ci sarà un lieve calo fisico. Il Cancro è pronto a mettersi alla prova, ma il fisico deve reggere questo stress.

Salute, il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone che sono stati male, adesso hanno ampia possibilità di azione secondo. Nel weekend potreste vivere anche delle belle emozioni che vi fanno stare bene. In queste giornate la Vergine hai bisogno di recuperare l’energia fisica che è mancata nel mese di settembre. La Bilancia tende a vivere con ansia il presente pensando al futuro: cercate di non sprecare le emozioni di oggi! Giornata di mercoledì un po’ pesante per lo Scorpione, ma soltanto perché le cose da fare sono troppe.

Salute, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Inizia un periodo di recupero per il segno del Sagittario, che ha vissuto momenti di grande disagio a settembre. In questi giorno il Capricorno deve evitare di stancarsi troppo ma è anche importante fare attività fisica. Nella giornata di domani l’Acquario potrebbe sentirsi un po’ nervoso e confuso: la Luna contraria può provocare dei disagi. Nei prossimi giorni i Pesci avranno la possibilità di recuperare, gradualmente ritroverete un po’ di tranquillità.











