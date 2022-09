Oroscopo domani 19 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 19 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come inizierà la settimana per i nati sotto il segno dell’Acquario, del Toro e dei Gemelli secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Chi tra questi segni zodiacali riuscirà a iniziare la settimana in discesa in amore, sul lavoro e in salute e chi invece dovrà fronteggiare qualche problema?

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno nella giornata di domani qualche difficoltà in amore. Il consiglio dell’astrologo è quello di prendere le distanze da chi o cosa lo fa arrabbiare.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro, la giornata di domani lunedì 19 settembre inizierà in maniera positiva in amore, soprattutto perchè questo segno potrebbe finalmente fare nuovi incontri.

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli sono alla ricerca di chiarezza all’interno del rapporto di coppia, domani secondo l’astrologo potrebbe essere la giornata giusta per fare chiarezza su alcuni punti.

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero vedere un progetto al quale lavorano da tempo arrivare a buon fine.

Lavoro, il punto sul Toro

Per quanto riguarda il lavoro l’astrologo nell’oroscopo di lunedì 19 settembre consiglia a questo segno di intraprendere i nuovi progetti con il coraggio che ha sempre contraddistinto questo segno zodiacale.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Sul lavoro i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero ben presto avere nuove occasioni di crescita anche se dovrà sempre usare molta cautela.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Nulla di nuovo per la salute degli Ariete, che inizieranno la settimana lavorativa al top delle loro energie.

Salute, il punto sul Toro

In salute, i nati sotto il segno del Toro continueranno a vivere questo magnifico momento in cui si sentono invincibili.

Salute, il punto sui Gemelli

La salute dei Gemelli nella giornata di lunedì 19 settembre potrebbe essere segnata da qualche piccolo malumore.

