Oroscopo domani 2 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 2 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? I legami sentimentali che hanno perso smalto vanno assistiti. L’amore ha dovuto superare momenti di tristezza, passione e rabbia. Dal giorno 11 agosto Venere cambia segno e si può ripartire.

Amore, il punto sullo Scorpione

Se c’è qualcosa che non va in amore lo Scorpione potrebbe dare un ultimatum, che scatterà dall’11 agosto. Non fate paragoni con un passato che non c’è più.

Amore, il punto sul Sagittario

Le relazioni sono importanti per il Sagittario. Il mese di agosto è il mese per eccellenza per contatti e movimenti. Dalla prossima settimana Venere vi sarà amica.

Oroscopo domani, lavoro: buone idee per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia possono avere buone idee in questi giorni. Giove resta dissonante, ma questo rappresenta la necessità di manifestare la vostra autorità per farvi valere.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione può sfruttare la settimana per anticipare i tempi: comunicate alle persone giusto quello che vi interessa fare. Esprimetevi con chiarezza.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario con agosto inizia una nuova fase: avete già delle idee importanti in ballo per il prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia devono curare gli eventuali disturbi con terapie dolci. Evitate gli eccessi anche a tavola.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve fare più movimento fisico. La stanchezza si fa sentire: cercate di prevenirla curando il riposo notturno e l’alimentazione.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è meglio non esporsi troppo ai cambiamenti di temperatura dal momento che siete più stanchi e vulnerabili del solito. Non sarebbe male ogni tanto fermarsi.











