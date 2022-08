Oroscopo domani 2 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 2 agosto 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 2 agosto: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro devono avere una persona cara al loro fianco. Si può essere più sereni se si hanno amici intorno.

Oroscopo domani 31 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Leone

Da settimana prossima Venere sarà nel segno del Leone. Agosto può essere il mese della liberazione in amore, delle grandi passioni. Sensazioni speciali in vista.

Amore, il punto sulla Vergine

I nati della Vergine devono stare attenti alle provocazioni in amore. Alcune giornate possono essere più complicate da gestire, anche in famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, un po’ di bufera

Per i nati sotto il segno Cancro c’è un po’ di trambusto nel lavoro: c’è chi deve ripartire da zero, chi sta cercando nuovi collaboratori o soci.

Lavoro, il punto sul Leone

Per i nati sotto il segno del Leone queste due giornate sono molto interessanti, complici anche la bella luce che arriva da Giove in trigono e il Sole che transita nel vostro segno.

Oroscopo domani 31 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore, lavoro e...

Lavoro, il punto sulla Vergine

Il mese di agosto per molti nati sotto il segno della Vergine sarà più un mese di lavoro che di vacanza. Vi capiterà di avere una buona idea o di trovare una strategia vincente.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro possono riscoprire il loro lato più spirituale: anche guardare un tramonto, isolarsi e meditare possono regalare emozioni.

Salute, il punto sul Leone

Per il segno del Leone agosto è il mese in cui vi renderete conto di esservi spesso arrabbiati per motivi futili. Cercare di farvi scivolare addosso le cose.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine ci sarà un cambiamento nel cielo nella parte centrale della settimana. Mercurio avrà una forza in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA