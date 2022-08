Oroscopo domani 2 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 2 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

A breve il Capricorno avrà un cielo migliore per le relazioni. A inizio luglio alcuni hanno dovuto prendere una pausa di riflessione in amore. È tempo di recuperare emozioni, dall’11 agosto tutto sarà più facile

Amore, il punto sull’Acquario

Se per l’Acquario c’è un problema di coppia deve essere chiarito in questi giorni. Le coppie che stanno insieme da tempo rischiano di vivere un agosto un po’ critico. Andrebbe ravvivata la fiamma della passione.

Amore, il punto sui Pesci

Il grande risveglio della sfera emotiva dei Pesci è più evidente. Questi pianeti aprono nuovi orizzonti esistenziali per i giovani ma anche per le persone mature.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, pratici e concreti

Il Capricorno ama essere messo alla prova. Il cielo vi invita a essere pratici, i pianeti mettono l’accento sul lato concreto dei nuovi progetti.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è come se ci fosse una prova da superare, dipende molto dal capo e dall’ambiente. Attorno a voi potrebbero esserci persone che vanno a rallentatore.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è un momento di sperimentazione: anche all’interno della stessa azienda si può cambiare ufficio, gruppo, programmi. Agosto sarà il mese per capire bene dove stare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno non deve stancarsi troppo. Attenzione i vostri punti deboli sono la cervicale e le ginocchia, ancora di più con il cambio di stagione.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per l’Acquario arrivano due giornate con la Luna favorevole: torna una stato di energia importante, quasi di esuberanza.

Salute, il punto sui Pesci

Nell’ultimo periodo i nati sotto il segno dei Pesci si sono preoccupati molto per gli altri. Ora dovete pensare un po’ di più a voi stessi e recuperare un po’ di ottimismo.











