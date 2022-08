Oroscopo domani 2 agosto: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 2 agosto per i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore in amore, lavoro e salute. Ecco le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Nel cielo dell’Ariete non mancano sentimenti, ma molto dipende dal vostro atteggiamento. Dal giorno 11 l’amore potrà diventare importante.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Se ci sono stati dei problemi nella coppia, il mese di agosto potrebbe evidenziare qualche dubbio. Molti potrebbero fissare paletti nel rapporto. Legami più pesanti con Leone e Scorpione.

Amore, il punto sui Gemelli

In questi momento il tema dell’amicizia torna nella vita dei nati sotto il segno dei Gemelli. Le relazioni importanti vanno recuperate.

Oroscopo domani, lavoro: giornate confuse per l’Ariete

Giornate un po’ confuse per l’Ariete: Giove nel segno rafforza la speranza, ma qualcosa può sfuggire di mano. Attenzione che in queste ore potete diventare polemici nei confronti degli altri.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro ha bisogno di basi concrete da cui partire o ripartire. Tante nuove opportunità possono arrivare nel prossimo futuro se impostate con lucidità i nuovi impegni.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per il segno dei Gemelli Giove sarà favorevole per i prossimi tre anni. C’è tempo per recuperare. È importante mantenere vivi i contatti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Giornate stressanti per l’Ariete, ma uno stress positivo. Questo tipo di stress è stato definito eustress dall’endocrinologo Hans Style. È uno stress utile se si sta affrontando qualcosa di difficile

Salute, il punto sul Toro

I nati del Toro devono mostrarsi un po’ più sereno, anche se la famiglia ultimamente vi richiede grande impegno. Scarseggiano le energie.

Salute, il punto sui Gemelli

Due giornate importanti per i Gemelli: Luna favorevole, Giove attivo, Sole interessante. Riuscirete a liberarvi da un grande peso.











