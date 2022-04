Oroscopo domani 2 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Anche oggi tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, tempesta d’amore in arrivo per i nati sotto il segno dell’Ariete: pronti a farvi stravolgere il cuore? Meglio volare basso in amore per i nati sotto il segno del Toro: qualunque proposta lancerete verrà travisata e le vostre parole le ascolterà solo il vento. I Gemelli sono pronti a fare il grande passo e trasformare una bella amicizia in amore: esagerate come sempre, ma il partner rimarrà incantato.

Oroscopo domani, lavoro:

Ariete esplosivo, secondo l’oroscopo domani, basta una parola fuori posto a farvi saltare come una bomba: per i colleghi è meglio girare al largo. Giornata no su tutti i fronti per i nati sotto il segno del Toro, colpa della Luna in dodicesima Casa, legata a Saturno e a Marte allo zenit. Per i Gemelli partano grandi progetti, qualcuno destinato a svilupparsi in fretta, qualcun altro con possibilità di risonanza duratura.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: testa calda e cuore infiammabile, con la Luna focosa nel vostro segno, siete tutto un bollore di primavera. Secondo l’oroscopo domani, i dispiaceri di cuore del Toro incidono sul suo benessere: avete un’aria stanca, con gli occhi cerchiati, si vede che dormite poco e piangete spesso. I Gemelli, grazie a Mercurio a braccetto con il Sole e Luna e in sestile al vostro segno, iniziano il weekend a passo di danza.

