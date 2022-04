Oroscopo domani 2 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 2 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Malumori familiari e battibecchi col partner per la Bilancia: nulla di irreparabile perché il sentimento è profondo. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione è in prima linea con i sentimenti, con qualche cambiamento d’insieme da metabolizzare. Decisioni importanti relative a un’unione stabile. Il primo weekend d’aprile inizia col piede giusto per i nati sotto il segno del Sagittario, grazie alla Luna di Fuoco a braccetto con Mercurio, in trigono al vostro segno. In più a vostro favore c’è anche Saturno, insieme a Venere e Marte, tutti quanti legati al vostro segno.

Oroscopo domani, lavoro: bene la Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia le cose girano bene sul lavoro. Attenzione, invece, alle compravendite. Il lavoro è croce e delizia per i nati sotto il segno dello Scorpione: vi sentite trattati come un tuttofare, ma in prospettiva qualcosa sta per incamminarsi sulla strada giusta. A parte il lato finanziario, i nati sotto il segno del Sagittario coglieranno le migliori soddisfazioni nella seconda metà di aprile, con movimenti ascensionali in azienda.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno della Bilancia: mal di testa da tensione. Cercate di rilassarvi un po’ in questo fine di settimana e di rimandare il rimandabile all’inizio della nuova settimana. La salute dello Scorpione è protetta da una costituzione sana e robusta, in più al vostro fisico ci tenete e glielo dimostrate esercitandolo con lo sport e rinforzandolo con integratori vitaminici, sempre consigliati in primavera. I nati sotto il segno del Sagittario alternano la tensione nervosa, spesso connessa con l’asma e i raffreddori allergici di primavera, con una calma quasi ascetica. Tutto dipende dal momento, dall’ambiente e soprattutto da chi vi gira attorno.

