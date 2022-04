Oroscopo domani 2 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 2 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Conturbanti pensieri d’amore per i nati sotto il segno del Cancro, sopratutto per chi il partner non ce l’ha e ne soffre. Alcune coppie sono decise a rinnovare l’intesa. Secondo l’oroscopo domani, sabato 2 aprile, litigi nella coppia per il Leone, come cane e gatto: per fortuna il partner è un porto sicuro dove rifugiarvi. Periodo magico per l’amore per i nati sotto il segno della Vergine: una dolce sinfonia di poesia e di passione.

Oroscopo domani, lavoro: buoni incassi per la Vergine

Secondo l’oroscopo domani, fine settimana senza mezze misure per il Cancro: Luna pigra a braccetto con Mercurio iperattivo, entrambi alti nel cielo in quadratura. Lavoro sempre al centro dei pensieri e delle preoccupazioni del Leone, mantenete i nervi sotto controllo. Gli investimenti procedono per il verso giusto. La Vergine lavora anche di sabato, per la gioia delle sue casse, sorvegliate dalla Luna e da Mercurio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Forma fisica stravagante per i nati sotto il segno del Cancro: a momenti siete carichi come un cannone, a momenti fiacchi e svagati. Mal di schiena ed emicrania. La salute del Leone è un po’ tartassata dalle stelle ma anche da uno stile di vita non esattamente adeguato: malanni cronici, mal di schiena, emicranie e stati infiammatori. Secondo l’oroscopo domani, sabato 2 aprile, i nati sotto il segno della Vergine si sveglieranno anchilosati: prendetela con filosofia aiutandovi con un impacco d’argilla. Passerà!

