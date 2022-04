Oroscopo domani 2 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, sabato 2 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, grandi notizie in amore per i single del Capricorno: nuove emozioni da centellinare, nuovi ambienti da scoprire, nuove occasioni da cogliere. Intesa ritrovata in famiglia. Nella prima settimana di aprile l’Acquario gusterà la parte più dolce e succosa della favola d’amore, ma avrete ancora la seconda per le passioni più intime ed esplosive. Per i Pesci è finita l’epoca dei dispiaceri di cuore e dei ripensamenti. La sorpresa nell’uovo di Pasqua potrebbe essere propri un nuovo amore.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci creativi

Sul lavoro il Capricorno, secondo l’oroscopo domani, sfoggia tempra forte e mente resistente alla fatica. In ripresa gli affari e gli investimenti in progetti ecosostenibili. Periodo difficile sul lavoro per i nati sotto il segno dell’Acquario: tante pendenze da fronteggiare, ritardi da recuperare, falle da tappare. Vivace, invece, il fronte delle finanze. Creatività al massimo per i nati sotto il segno dei Pesci: finalmente troverete il coraggio di mostrare le vostre opere o di proporvi per una nuova attività, più consona al vostro talento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo domani, arriverà un malessere improvviso, forse un mal di schiena o un attacco di cervicale. Attenzione alle abbuffate con gli amici: il mal di stomaco è dietro l’angolo. Dolori alla schiena e alle ginocchia per i nati sotto il segno dell’Acquario, frutto di qualche movimento brusco o capitombolo. I Pesci devono tenere sotto controllo bronchi e gola. Non sottovalutate il potere della meditazione.

