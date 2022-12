Oroscopo domani 2 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani venerdì 2 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 2 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Nei prossimi giorni sono in arrivo bei momenti e e chi ha già una storia importante riuscirà a definirla meglio. Ottimi rapporti con i segni dell’Acquario, Sagittario e Leone. Le cose vanno un po’ meglio in amore per il segno del Toro, dopo un periodo di crisi nella prima metà di novembre. In queste giornate di dicembre sarete più passionali.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

In amore i nati sotto il segno dei Gemelli devono stare attenti a non scaricare le tensioni del lavoro sulla persona che vi interessa. In serata potresti innervosirvi per delle sciocchezze. Per quanto riguarda il segno del Cancro, i rapporti in crisi possono aver trovato un momento di nervosismo. In amore non è un periodo caratterizzato da una grande vitalità e ci saranno alcune situazioni da tenere sotto controllo.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Domani, venerdì 2 dicembre, la Luna sarà in ottimo aspetto per i nati sotto il segno del Leone e favorirà le relazioni. È il momento giusto per impegnarvi .Attenzione alle discussioni con qualcuno dello Scorpione o del Capricorno. Per quanto riguarda il segno della Vergine ci sono stati dei diverbi tra genitori e figli ultimamente. Il consiglio è quello di vivere lasciandovi guidare dal cuore.

Oroscopo domani venerdì 2 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per il segno dell’Ariete sul lavoro, dopo grande impegno, arrivano anche i risultati che stavate aspettando. Nelle scorse settimane più volte vi è sembrato di fare tanto, senza ricevere alcun riconoscimento: ora le cose cambiano! Nei prossimi giorni per i nati sotto il segno del Toro possono uscire più soldi del previsto. È arrivato il momento di approfondire una situazione un po’ spinosa riguardante alcune questioni pratiche.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per il segno dei Gemelli è stato un periodo stancante sul lavoro, soprattutto se ci sono stati problemi nella seconda parte del mese di novembre. C’è anche chi si è dovuto difendere da un attacco. In questo periodo, anche a livello professionale, per il segno del Cancro ci sono state delle difficoltà, nonostante i buoni risultati.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Dal punto di vista professionale il segno del Leone deve rimandare le decisioni importanti a fine mese. Nel corso degli ultimi tre mesi ci sono state troppe polemiche, ora state ritrovando una buona serenità anche sul lavoro. Dal giorno 6 dicembre Mercurio tornerà favorevole per i nati sotto il segno della Vergine: approfittatene per recuperare nel corso del weekend.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Buone notizie per i nati sotto il segno dell’Ariete: nel giro di poche ore riuscirete a superare la stanchezza fisica che vi accompagna dall’inizio della settimana. La giornata di domani, venerdì 2 dicembre, promette bene: potrete pensare un po’ a voi stessi e al vostro bene. I nati sotto il segno del Toro che hanno avuto problemi di salute nei mesi scorsi, ora possono superarli.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono mantenere un buon equilibrio tra quello che pensano e quello che fanno. Sabato e domenica la situazione migliora. Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del segno del Cancro? Uno stato fisico non ottimale ha contribuito ad alimentare difficoltà in amore e sul lavoro. Avete bisogno di recuperare forze ed energia.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone, dopo un periodo di tensione, c’è uno stato emotivo migliore. Si consiglia di lasciarsi alle spalle le emozioni negative, che hanno condizionato il vostro umore nell’ultimo periodo. La Vergine arriva da un periodo piuttosto faticoso: la fatica si fa sentire e ora vi serve ritrovare anche un po’ di serenità.











