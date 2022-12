Oroscopo domani 2 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 2 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di venerdì 2 dicembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani 2 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Tra i nati sotto il segno della Bilancia ci sono alcune coppie che di recente hanno avuto delle difficoltà, oppure c’è anche chi è stato lontano da casa. Dovete pensare al vostro futuro sentimentale. Lo Scorpione deve evitare tensioni nelle relazioni con gli altri. Le coppie di lunga dato potrebbero discutere su casa o i figli. Evitate di gettare benzina sul fuoco.

Oroscopo domani 1 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni e stelle

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Sole, Luna, Venere e Mercurio sono favorevoli: c’è una bella capacità di comprensione. Per i single potrebbero anche nascere due attrazioni contemporaneamente. Prendete le distanze dalle relazioni che non vi soddisfano. Gli affetti causano meno preoccupazioni per il segno del Capricorno: il cielo promette contatti con persone intriganti.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

I prossimi giorni saranno più facili da gestire in amore per il segno dell’Acquario, grazie anche alla presenza di Venere in buon aspetto che raddoppia il vostro fascino in queste ore. Per quanto riguarda il segno dei Pesci, i rapporti in crisi risentiranno un po’ di questo cielo: potrebbe nascere qualche disagio con il partner. Ma le stelle di dicembre saranno più favorevoli, ma le unioni in crisi devono fare attenzione alle complicazioni.

Oroscopo domani 1 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 2 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero nascere delle preoccupazioni in questo periodo. A fine dell’anno ci saranno delle azioni importanti. I nati sotto il segno dello Scorpione devono evitare le discussioni anche in ambito professionale. Le stelle torneranno a essere positive da martedì 6 dicembre: stringete i denti ancora per poco!

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In ambito lavorativo i nati sotto il segno del Sagittario possono ottenere quei vantaggi che aspettano da tempo. Potete portare avanti i progetti in cui credete grazie alle stelle favorevoli. Per il segno del Capricorno arriveranno a breve anche dei cambiamenti lavorativi importanti. La Luna contraria potrebbe causare qualche ritardo.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Presto per il segno dell’Acquario sarà annunciato un cambiamento: le situazioni confuse saranno chiarite o annullate nel corso del tempo. C’è anche chi vorrebbe seguire un’aspirazione ancora segreta: le stelle sono al lavoro per te. Le ultime due settimane sono state pesanti per i nati sotto il segno dei Pesci: cercare di non esagerare e non vedere il futuro così negativo!

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia la Luna è contraria in questo fine settimana quindi potrebbe esserci qualche momento di disagio. Nelle prossime 24 ore i nati sotto il segno dello Scorpione devono cercare di nascondere i proprio dubbi e le proprie malinconie, resistete fino a sabato dove potrete prendervi più cura di voi stessi.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di sfruttare al meglio il fine settimana: ci sono tanti pianeti che transitano nel segno e possono portare dei vantaggi. È una fase di grande fatica fisica per i nati sotto il segno del Capricorno, a causa di un impegno importante. La Luna contraria porta piccoli disagi.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

La giornata di sabato sarà più facile da gestire per i nati sotto il segno dell’Acquario, cercate di recuperare un po’ di energie e di non fasciarvi la testa prima ancora di esservela rotta. Il quadro astrale è un po’ particolare per i nati sotto il segno dei Pesci e anche la forma fisica ne risentirà un po’.











© RIPRODUZIONE RISERVATA