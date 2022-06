Oroscopo domani 2 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 2 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 2 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle aiutano i sentimenti, ma l’Ariete in questi giorni è un po’ confuso perché sta dando tanto in un rapporto in cui non si sente ricambiato. Avete bisogno di nuove emozioni. Ci vuole pazienza nei rapporti familiari.

Amore, il punto sul Toro

Secondo l‘oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro può ritrovare la passionalità che Venere impone e anche la verità che torna a galla in quei rapporti che sono rimasti un po’ freddati dalle situazioni esterne.

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli è un periodo di grandi emozioni: tra poco Venere entrerà nel segno e le conoscenze che si faranno nelle prime due settimane di giugno potrebbero diventare ancora più.

Oroscopo domani, lavoro: situazione positiva per i Gemelli

In un quadro generale di grande recupero per l’Ariete, queste 48 ire portano qualche piccolo fastidio o ritardo. Non arrabbiatevi troppo se le cose non vanno spedite come vorreste.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro c’è maggiore capacità di azione: se dovete parlare di cose importanti cercate di farlo entro venerdì.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Situazione positiva per i Gemelli, a giugno e anche a luglio. Il Sole nel segno rappresenta la volontà dia azione che non manca e in questi giorni è piuttosto forte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

La giornata di domani, giovedì 2 giugno, potrebbe essere sotto tono per i nati sotto il segno dell’Ariete. Evitate di fare le cose di corsa.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro è il momento giusto per prenderci cura del proprio corpo, iniziando cure depurative. Pensare positivo aiuta a stare meglio.

Salute, il punto sul Gemelli

Questi giorni di metà settimana sono l’ideale per i Gemelli per iniziare cure e fare controlli. Attenzione che il periodo è iperattivo, cercate di non esagerare.











