Oroscopo domani 2 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 2 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Anche per la giornata di domani, giovedì 2 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Maggio è stato un mese ostile per i single della Bilancia, ora le cose andranno un po’ meglio. Le coppie di lunga data che sono state messe alla prova devono solo passare più tempo assieme.

Amore, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione deve lasciare passare queste giornate senza creare conflitti inutili. Se state con una persona certe situazioni andranno riviste, per esempio se c’è una discussione sulla casa e sui figli. Per ora meglio non agitare le acque.

Amore, il punto sul Sagittario

Gli amori del Sagittario che sono nati in maggio sono ancora più forti adesso. La giornata di domani, giovedì 2 giugno, è molto faticosa all’invio, ma la serata sarà un momento di massima forza anche in amore.

Oroscopo domani, lavoro: soddisfazioni in arrivo per la Bilancia

Per la Bilancia ci sono dei giorni in cui tutto sembra chiaro e limpido e altri in cui non tutto è così facile da gestire. Cercate di liberarvi di qualche ansia. Adesso arriveranno belle soddisfazioni.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, questa è una settimana a metà per i nati sotto il segno dello Scorpione: non ci sono grandi limiti ma nemmeno grandi situazioni da sfruttare. Pur avendo la Luna favorevole la giornata potrebbe non soddisfarvi del tutto.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario può approfittare di questo momento per organizzare le giornate in arrivo: è un momento di forza per un cambiamento in arrivo. Se ci sono state delle problematiche ora con Giove e Marte favorevoli i potranno superare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Nel mese di giugno la Bilancia deve cercare di superare i problemi che arrivano dai mesi precedenti. Umore altalenante, attenzione a non commettere qualche imprudenza.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione deve trovare un po’ di tempo per sé stesso, lontano da tutto e da tutti. Se c’è da cedrare qualcosa, pur di stare meglio, trovate un accordo.

Salute, il punto sul Sagittario

Giove favorevole permette un recupero ai nati sotto il segno del Sagittario, ma potreste essere presi da troppe cose contemporaneamente per goderne a pieno. Cercate di rigenerare il sistema nervoso.











