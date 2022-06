Oroscopo domani 2 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 2 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 2 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per in nati sotto il segno del Cancro con la Luna nel segno è facile vivere delle emozioni strane: siete più vulnerabili, come se alcune situazioni vi toccassero un po’ di più. Un po’ di agitazione può rimanere nei rapporti con Capricorno e Ariete. Giugno sarà un mese di riscatto per l’amore.

Amore, il punto sul Leone

Per il Leone giugno sarà un mese che mette alla prova i rapporti che nel passato hanno avuto dei problemi. Volete risposte certe e chi tentenna potrebbe innervosirvi.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, le giornate di giovedì e venerdì riportano alla luce la natura più tenera del segno della Vergine. Trovate il tempo di stare con la persona amata.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine molto determinata

Giugno sarà un mese un po’ strano sul lavoro per il Cancro. Per quanto riguarda l’aspetto prurito ci sono dei rallentamenti che non vi piacciono. È un periodo di scelte e pause di riflessione.

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, grande cielo per i nati sotto il segno del Leone che lavorano in proprio e vogliono superare un esame o hanno bisogno di conferme. Attenzioni alle questioni economiche con Saturno contro.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Venere aiuta un buon recupero sul lavoro per i nati sotto il segno della Vergine: sarete molto pretenziosi e determinati.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro si alternano momenti di recupero e giornate pesanti. È un periodo movimentato ed è difficile mantenere la calma.

Salute, il punto sul Leone

Il punto debole del Leone è la pelle: attenzione agli arrossamenti. Lo stress accumulato può disturbare il sonno.

Salute, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Vergine deve liberare la mente da qualche preoccupazione di tipo pratico: trovate spazio per un po’ di relax.











