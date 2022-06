Oroscopo domani 2 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 2 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 2 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Maggio non è stato granché per il Capricorno per quanto riguarda i sentimenti: giugno vi porterà di portare avanti i vostri progetti in amore. Le coppie nate da poco fanno progetti importanti.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, per l’Acquario è un momento importante per scoprire nuove amicizie. Se vi lasciate andare potete ritrovare una grande voglia di amare. Qualcuno potrebbe anche desidera una bella trasgressione…

Amore, il punto sui Pesci

La settimana è partita in maniera sbagliata per i nati sotto il segno dei Pesci. Non arrabbiatevi: l’amore può tornare protagonista, le stelle migliorano. Se c’è stata una discussione all’inizio della settimana si può riparare.

Oroscopo domani, lavoro: provocazioni per il Capricorno

Per il Capricorno è importante farsi scivolare le cose adesso. La Luna opposta rappresenta delle provocazioni. Cercate di farvi apprezzare per quello che valete.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, i contatti sono favoriti per per l’Acquario. Se c’è una battagli in corso, scendete a un compromesso. Una bella occasione potrebbe arrivare da un’altra città

Lavoro, il punto sui Pesci

I Pesci sono concentrati ma dovete ascoltare la voce delle stelle e la vostra voce interiore che vi consigliano di portare a compimento la scalata. Non rimandate le cose importanti per pigrizia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il fine settimana scorrerà liscio per i nati sotto il segno del Capricorno: prendetevi cura del vostro fisico, che ultimamente avete trascurato per occuparvi degli altri.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario devono prestare molta attenzione alle diete fai da te, sempre meglio chiedere consiglio al medico: la perdita di peso potrebbe incidere sul sistema nervoso.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci stanno vivendo giorni pesanti: da venerdì la Luna sarà favorevole, approfittatene per fare qualcosa di divertente. Nel fine settimana potrete recuperare energie.











