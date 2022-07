Oroscopo domani 2 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 2 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

La prima parte del mese di luglio è molto interessanti per i sentimenti dei nati sotto il segno dell’Ariete. Questa luce che si accende nel cielo vi permette di riconoscere quello che eventualmente non va.

Amore, il punto sul Toro

Tra il Toro e alcuni segni zodiacali c’è stato un momento di crisi e incertezza: con la Bilancia, il Cancro e a volte con il Capricorno. Bisogna recuperare passione in amore.

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli è un momento di grande importanza: le storie nate a giugno possono continuare. Chi sta vivendo una storia da nni si troverà ad avere a che fare con un partner un po’ cambiato.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti e novità per l’Ariete

Pr l’Ariete è tempo di cambiamenti o di grandi novità. Non insistete troppo su cose che non funzionano anche se le sfide vi piacciono molto.

Lavoro, il punto sul Toro

Il segno del Toro può mettere in cantiere buone idee. Per quanto riguarda le finanze è possibile mettere in piedi qualche buon affare, anche se ci vorrà tempo per vedere i risultati.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli è un periodo importante per fare delle scelte che comportano cambiamenti o per entrare in nuovi settori, molto dipende anche da quello che avete fatto in passato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Giove rappresenta una grande fortuna per i nati sotto il segno dell’Ariete che vogliono impegnarsi per ottenere un successo personale grazie alla ritrovata energia.

Salute, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro sono un po’ sotto stress e devono evitare le prese di posizione troppo nette, potrebbe nascere solo ulteriore agitazione.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vorrebbero vivere serenamente l’estate, ma c’è ancora qualche grattacapo da risolvere.











