Oroscopo domani 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 2 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia questo è un cielo di recupero rispetto a un giugno pesante, luglio avvicina i vostri sentimenti a quelli del partner. Attenzione se avete vissuto una crisi con il segno del Cancro e dell’Ariete.

Amore, il punto sullo Scorpione

Giornata strana in amore per lo Scorpione. Se amate qualcuno è normale vivere delle tensioni, non dite stop a una passione solo per orgoglio. Chiarimenti possibili domenica pomeriggio.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario nelle relazioni di lunga data c’è il rischio di una distrazione. In questo momento i sentimenti sono il vero problema da risolvere.

Oroscopo domani, lavoro: revisione importante per la Bilancia

Rispetto ai progetti che la Bilancia ha fatto all’inizio dell’anno c’è stata una revisione pesante. Ricordate che per ora il destino non si può combattere, ma solo assecondare.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale potrebbe esserci qualche ritardo per lo Scorpione. Valutate bene le proposte che arriveranno, potrebbe esserci qualcosa di molto importante.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il mese di luglio inizia con qualche dubbio per il Sagittario: fino al giorno 5 ci vuole attenzione, subito dopo le attività vanno seguite con costanza. Alcune giornate spiccano per iniziare nuovi progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il mese di luglio per la Bilancia inizia con quel senso di stanchezza e fatica che ormai vi accompagna da un po’. Anche il fine settimana sarà stancante, evitate di esagerare.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve fare attenzione in queste giornate di inizio luglio: lo stress potrebbe essere forte, evitate di appesantire ulteriormente la situazione.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario gode di un buon oroscopo che porta concentrazione e lucidità mentale. Solo l’amore mette a dura prova la vostra pazienza.











