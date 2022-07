Oroscopo domani 2 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, sabato 2 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, è un momento di forza per i sentimenti del Cancro: nei momenti di difficoltà si riconoscono le persone che vi vogliono bene.

Amore, il punto sul Leone

Il Leone vivrà 48 ore molto passionali. Lo sarà ancora di più il mese di luglio per i single e per chi ha deciso di liberarsi di un peso in amore.

Amore, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine in amore sono un po’ stanchi delle solite cose, tutto dipende anche da che tipo di sentimento state vivendo.

Oroscopo domani, lavoro: riorganizzazione per il Cancro

Il Cancro può riorganizzare tutta la situazione professionale, dopo un paio di mesi molto faticosi. Potrebbe essere necessario lavorare con un nuovo gruppo.

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone non deve preoccuparsi se ci sono delle battaglie in corso, perché alla fine sarete vincente. Giove e Marte sono favorevoli, se qualcuno ha cercato di bloccarvi potete reagire.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per il segno della Vergine le prossime 48 ore sono in crescita. Avvicinandosi la metà di luglio tornerà la voglia di fare e di mettersi in gioco.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Giugno è stato un mese molto pesante per il Cancro, luglio rappresenta una sorta di percorso verso la serenità ma ci sono ancora delle tensioni e dei problemi fisici.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone risente di qualche tensione di troppo e di un po’ di rabbia che non sempre riesce a controllare. Sfruttate il fine settimana per fare le cose con calma.

Salute, il punto sulla Vergine

Luglio è un mese interessante per la Vergine per recuperare dopo il calo fisico di giugno. Avrete bisogno di un aiuto visto la grande mole di cose da fare.











