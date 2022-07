Oroscopo domani 2 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 2 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il mese di luglio può portare lontananze in amore per il Capricorno. Se ci tenete a un rapporto dovrete essere molto cauti.

Amore, il punto sull’Acquario

I sentimenti dell’Acquario tornano in auge nella prima parte di luglio. Le coppie che hanno avuto fastidi nel passato dovranno cercare di ricucire uno strappo.

Amore, il punto sui Pesci

Le prossime 48 portano un po’ di stallo nei rapporti dei Pesci. Fino a quando Venere non tornerà attiva è meglio stare attenti nelle relazioni e anche agli ex, molte problematiche sono legate al passato.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno deluso

Sul lavoro il Capricorno avrebbe voluto qualcosa di più. Purtroppo capita spesso che chi fa meno, ottiene di più: ma non arrabbiatevi per questa presunta disparità.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario dovrà fare buon viso a cattivo gioco con Leone o Gemelli. Torna la creatività ma i primi giorni di luglio sono carichi di stanchezza.

Lavoro, il punto sui Pesci

Tra i nati sotto il segno dei Pesci qualcuno potrebbe aver già ricevuto una conferma. Se avete iniziato un nuovo progetto, cercate di dare il meglio di voi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I giorni scorsi hanno messo molta agitazione addosso al Capricorno. Il fine settimana sarà di recupero, domenica la Luna sarà favorevole.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi periodo dell’anno per l’Acquario c’è una grande volontà di riuscita, che comporta maggiore impegno e anche più stress.

Salute, il punto sui Pesci

I Pesci devono fare un po’ di attenzione nelle prime cinque giornate di luglio, sarà importanti farsi scivolare addosso le cose. Nel weekend cercate di rilassarvi.











