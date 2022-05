Oroscopo domani 2 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 2 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di lunedì 2 maggio per tutti i segni zodiacali? Quali secondo l’oroscopo domani riusciranno ad avere un inizio di settimana in discesa e chi invece dovrà fare i conti con qualche problema in più sul lavoro, in amore o nella salute? Ecco le previsioni per i segni della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario.

Oroscopo domani amore: nulla di nuovo per lo Scorpione

Per la Bilancia la giornata di domani sarà fondamentale per prendersi cura delle persone a cui vogliono bene. Per i nati sotto il segno dello Scorpione la giornata di domani 2 maggio 2022 sarà all’insegna della stabilità dei rapporti con le persone vicine. Per il Sagittario il primo lunedì del mese di maggio non sarà all’insegna dell’amore e dei nuovi incontri, questo sogno dovrà consolidare i vecchi rapporti prima di gettarsi in qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani salute: calma per lo Scorpione

La salute per i nati sotto il segno della Bilancia sarà al top, questo segno nella giornata di domani potrà essere in grado di godere di tutto il benessere che dare e ricevere affetto può offrire. Per il segno dello Scorpione domani ci sarà un momento di stop in cui questo segno dovrà mettere da parte tutto per dedicarsi alla ricerca della sua calma interiore. Se in amore sarà molto sfortunato, lo Scorpione nella giornata di domani riuscirà a divertirsi senza troppi pensieri.

Oroscopo domani, lavoro: vecchie questioni per il Sagittario

Sul piano lavorativo la Bilancia nella giornata di domani riuscirà a raggiungere facilmente accordi con tutti i loro collaboratori. Sul piano lavorativo la giornata per i nati sotto il segno dello Scorpione è molto promettente, nella giornata di lunedì questo segno riuscirà a mantenere rapporti equilibrati e armoniosi con tutti i suoi collaboratori, anche con quelli con cui ci sono dei punti di vista differenti. Sul lavoro il segno dello Sagittario tutto è pronto per permettere a questo segno di risolvere problemi di vecchia data senza ferire o allontanare qualcuno dalla sua vita.

