Oroscopo domani 2 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, mercoledì 2 marzo, nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “IoDonna” condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Scorpione, Vergine, Leone, Bilancia/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, mercoledì 2 marzo, i nati sotto il segno dell’Ariete saranno influenzati dalla Luna in Acquario: andate incontro a un cambiamento importante, giocate bene le vostre carte! In questo periodo in amore, come negli altri aspetti della vita, il Toro ha paura dell’imprevisto che non sa e non può controllare. L’amore riserva sorprese esotiche per i nati sotto il segno dei Gemelli, magari con qualcuno appena conosciuto. L’opposizione di Marte, Venere e Plutone al Cancro genera desideri e paure inconsce, anche nella sfera dei sentimenti.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario/ Previsioni per Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Cancro attenzione agli investimenti

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, hanno idee originali e innovative anche sul lavoro: non correte da soli ma con la vostra squadra, più affiatata e collaborativa che mai! La mente del Toro è bombardata da idee, ma non si sente ancora pronto a realizzare e l’ansia è spesso cattiva consigliera. I nati sotto il segno dei Gemelli, grazie la alla Luna d’Aria abbracciata al vostro astro guida Mercurio, potranno portare a compimento qualche pazza impresa. Il Cancro deve ponderare con attenzione gli investimenti in vista di un progetto interessante: calcolate bene tutti i rischi.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Cancro, Toro, Gemelli e Ariete/ Lavoro, amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, mercoledì 2 marzo? Fate qualcosa per voi stessi: un taglio rivoluzionario o un cambio di colore miglioreranno l’umore e la qualità della vita. I nati sotto il segno del Toro devono stare attenti alla microcircolazione, soprattutto alle varici. I Gemelli hanno bisogno di divertirsi e di viaggiare: mettete in programma un viaggio versa una meta, magari artistica, mai esplorata: anche il vostro benessere ne risentirà positivamente. I nati sotto il segno del Cancro stanno andando verso un periodo di cambiamento, anche fisico: sentite il medico e mettetevi a dieta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA