Oroscopo domani 2 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, mercoledì 2 marzo, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, mercoledì 2 marzo, il Leone risente dalla Luna acquariana: la fedeltà è messa a dura prova. Tra le coppie potrebbe serpeggiare qualche dubbio di troppo, mentre per i single non mancheranno interessanti tentazioni. Marzo è il simbolo del rinnovamento: sarà così in amore per i nati sotto il segno della Vergine. La Luna d’Aria in trigono insieme a Mercurio può agire in due direzioni per la Bilancia: ricucire il rapporto di coppia o prendere strade diverse. Sotto tiro della coppia Luna-Mercurio in quadratura, lo Scorpione dovrà affrontare vecchie ruggini e ricordi scomodi, ancora non metabolizzati.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per lo Scorpione

Per il Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, il viaggio di lavoro iniziato con la nuova settimana promette grandi risultati: trattative lampo e grandi intuizioni. Per la Vergine il lavoro non è solo fonte di guadagno, ma anche un campo per esprimere le proprie risorse e metterle al servizio degli altri, in un clima sereno e cooperativo. In questi giorni i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero trovare una soluzione inattesa di una causa legale. Cambiamenti sul lavoro per lo Scorpione: in vista di un trasferimento una decisione va presa il prima possibile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve cambiare registro, ritmo e stile. Il sistema nervoso della Vergine è ballerino: contro l’insonnia, basterà un po’ di meditazione e un bagno caldo. Mercurio scioglie l’ansia dei nati sotto il segno della Bilancia, bisogna avere solo un po’ di pazienza. Lo Scorpione soffre di qualche malessere, che arriva e va alla velocità della luce.



