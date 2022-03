Oroscopo domani 2 marzo 2022: Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario

Le previsioni di Laura Tuan tornano anche per la giornata di domani mercoledì 2 marzo. Secondo l’oroscopo domani, le cui indicazioni sono state fornite attraverso il sito di “IoDonna” i nati sotto il segno di Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario saranno alle prese con alti e bassi. Ma chi nello specifico? Le previsioni segno per segno faranno chiarezza su ogni aspetto. Amore, lavoro e salute: l’oroscopo domani ha approfondito ogni aspetto per quanto riguarda questi segni. Scopriamo allora cosa devono aspettarsi per le prossime 24 ore…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario

Secondo l’oroscopo domani, mercoledì 2 marzo, la Luna e Mercurio in sestile e in segno d’Aria regalano dinamismo e disinvoltura in amore al Sagittario. Dopo una breve incomprensione l’intesa di coppia tornerà in auge per i nati sotto il segno del Capricorno. Grande sostegno dagli amici e dalla famiglia. In amore l’Acquario risente troppo delle delusioni del passato: cercate di lasciarvele alle spalle, soprattutto in vista della primavera. Periodo di grande insoddisfazione in amore per i Pesci: siete invidiosi di tutti coloro che vi circondano e delle novità che accadono nella loro vita.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario fortunato

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di domani, sono baciati dalla fortuna: approfittatene! Plutone in coppia con Marte nel segno del Capricorno reclama spiegazioni: sue avete una firma in programma, forse è meglio rimandare, quando sarete più convinti. Sul lavoro l’Acquario sente il bisogno di rinnovarsi: siete molto dinamici, attenzione però a non esagerare. Anche sul lavoro i Pesci si sentono prigionieri di abitudini e situazioni refrattarie al cambiamento. Provate a rimboccarvi le maniche per iniziare a cambiare le cose.

Oroscopo domani, salute: il punto su Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario

Come sarà la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nella giornata di domani, mercoledì 2 marzo? La Luna e Mercurio in sestile e in segno d’Aria attivano il fuoco interiore del Sagittario, portando giovamento anche alla vostra salute. Secondo l’oroscopo domani, qualche disturbo di stagione infastidisce i nati sotto il segno del Capricorno, ma il nuovo mese e l’arrivo della primavera saranno un toccasana. Acquario su di giri, ma dovete trovare il tempo per fermarvi: preparatevi un buon tè e leggete un bel romanzo. Per i nati sotto il segno dei Pesci è il momento ideale per iniziare una dieta, che cambi radicalmente le vostre abitudini alimentari.



