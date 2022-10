Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la prima domenica di ottobre per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domenica un po’ nervosetta per i sentimenti dei nati sotto il segno dell’Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo domani. In particolare, il nervosismo si farà sentire per chi ha una relazione con un Capricorno o con un cancro.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro ha finalmente ritrovato un po’ di forza per poter affrontare anche eventuali problemi di coppia. Nell’ultimo periodo sono state poche le coppie che sono riuscite a mettersi in discussione rivedendo tutto il rapporto.

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli non devono precipitare le cose. La parola d’ordine per la prima domenica di ottobre è aspettare e vale sia per chi ha qualche problema di coppia sia per i single che, di fronte ad una nuova conoscenza, sognano già in grande.

Amore, il punto sul Cancro

Periodo particolarmente fortunato per i single nati sotto il segno del Cancro. Se non avete da tempo una relazione e avete voglia di innamorarvi, domani potrebbe essere il giorno giusto per fare nuovi incontri.

Oroscopo domani, lavoro: Toro in ripartenza

Periodo positivo per il lavoro per i nati sotto il segno dell’Ariete. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è arrivato il momento di darsi da fare per cambiare le cose.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro, nelle ultime settimane, ha dovuto affrontare qualche ostacolo sul lavoro. Ora, però, è arrivato il momento giusto per ripartire e realizzare tutto ciò che hai in mente.

Lavoro, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono a voler fare tutto da soli. Sul lavoro, tuttavia, non sottovalutate l’aiuto che potrebbe darvi un collega.

Lavoro, il punto sul Cancro

Periodo particolare sul lavoro per i nati sotto il segno del Cancro. Nonostante la presenza di qualcuno pronto ad ostacolarvi, non arrendetevi e cercate di portare ugualmente avanti le vostre idee.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Domenica all’insegna del benessere per l’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, dopo i primi giorni della settimana abbastanza pesanti.

Salute, il punto sul Toro

La gola resta un punto debole dei nati sotto il segno del Toro. Domani, inoltre, ci potrebbe essere anche qualcuno che, a causa della stanchezza, farà fatica ad alzarsi dal letto. Cercate di sfruttare la giornata per riposarvi.

Salute, il punto sui Gemelli

Periodo decisamente migliore per la salute e il benessere dei nati sotto il segno dei Gemelli che, tuttavia, potrebbero continuare a risentire di un certo nervosismo.

Salute, il punto sul Cancro

Sarà una giornata relativamente tranquilla quella di domani per i nati sotto il segno del Cancro. Prestate, tuttavia, un po’ di attenzione per eventuali intoppi che potrebbero presentarsi e di cui risentirebbe il vostro fisico.











