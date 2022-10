Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di domani, domenica 2 ottobre? Chi tra gli ultimi quattro segni avrà una giornata spensierata e ricca di sorprese sentimentali e lavorative? A svelare tutto non può che essere Paolo Fox che, puntualmente, attraverso l’App Astri e il settimanale Di Più Tv, svela come sarà la prima domenica di ottobre per i segni suddetti.

Curiosi, dunque, di scoprire chi godrà di un cielo totalmente sereno e chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cambiamenti in vista in amore per i nati sotto il segno del Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. I risultati del drastico cambiamento, tuttavia, saranno visibili nelle prossime settimane.

Amore, il punto sul Capricorno

Non sarà una giornata al top quella di domani per i sentimenti dei nati sotto il segno del Capricorno che stanno affrontando un periodo particolare. Per affrontare tutto ci vuole prudenza.

Amore, il punto sull’Acquario

Per non rischiare di rovinare il rapporto di coppia per cause esterne, l’Acquario, nella giornata di domani, dovrebbe evitare di fare troppe cose dedicando più tempo al partner.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci reduce da una separazione, è arrivato il momento di aprire nuovamente il cuore e vivere delle belle ed intense emozioni.

Oroscopo domani, lavoro: progetti da concretizzare per il Capricorno

Qualche piccola complicanza sul lavoro per il Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Nulla di particolarmente difficile da superare.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Giornata ideale per il Capricorno per mettere a punto dei progetti che hai in mente da diverso tempo e cominciare a lavorare per concretizzarli.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Difficilmente l’Acquario riesce a modificare il proprio modo di essere, ma sul lavoro, si possono migliorare i modi per ottenere ciò che si desidera.

Lavoro, il punto sui Pesci

Polemiche e nervosismo per i nati sotto il segno dei Pesci sul lavoro dove non tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Sarebbe opportuno, però, abbandonare questo lato del carattere per ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nervosismo e stanchezza per il Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Almeno la domenica cercate di mettere da parte tutte le preoccupazioni per ritrovare un po’ di benessere.

Salute, il punto sul Capricorno

Attenzione a denti e digestione per il Capricorno che dovrebbe correggere un po’ l’alimentazione preferendo una dieta sana ed equilibrata. Nella giornata di domani, inoltre, è consigliabile trascorrere del tempo con gli altri.

Salute, il punto sull’Acquario

Al termine di una settimana intensa in cui non sono mancate tensioni e stress, per i nati sotto il segno dell’Acquario la giornata di domani sarà importante per staccare la spina e recuperare energie.

Salute, il punto sui Pesci

Qualche piccola situazione stressante per i Pesci che risente anche dal punto di vista psicofisico del periodo particolarmente intenso. Affrontate eventuali cambiamenti con calma.











