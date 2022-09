Oroscopo domani 2 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 2 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Questo è un cielo che rivela amore per l’Ariete. Questo fine settimana è in crescendo, sabato e domenica ci sarà una Luna molto importante.

Amore, il punto sul Toro

Nella giornata di domani, venerdì 2 settembre, il Toro deve essere prudenti nei rapporti interpersonali. Sabato e domenica sono giornate più positive.

Amore, il punto sul Gemelli

Come precede l’amore per i Gemelli? Nei rapporti con Pesci, Capricorno e Cancro la volubilità è estrema. In queste fine settimana anche le coppie affiatate sono “più lontane”.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione al portafoglio

Questo oroscopo può portare nuovi sviluppi nelle attività dell’Ariete. L’opposizione di Mercurio può portare guasti e incidenti imprevisti al portafoglio

Lavoro, il punto sul Toro

È un venerdì poco chiaro per il Toro, segnato da una Luna opposta. Possibile anche qualche incidente diplomatico, tenete sotto controllo la vostra insofferenza.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Gemelli massima cautela: evitate un fine settimana polemico e se ci sono delle situazioni da portare aventi o progetti da spingere è meglio aspettare lunedì.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

In questo momento per i nati sotto il segno dell’Ariete la situazione astrologica è buona per quanto riguarda la forma fisica. Avere successo porta sempre una carica interiore.

Salute, il punto sul Toro

Domani, venerdì 2 settembre, sarà una giornata un po’ pesante per il Toro: ci sono molti stimoli, forse troppo, ed è difficile mantenere la calma.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è necessario ritrovare un buon rapporto con la natura. Molto delicati i capillari della pelle.











