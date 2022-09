Oroscopo domani 2 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 2 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La giornata di domani, venerdì 2 settembre, sarà interessante per la Bilancia e lo saranno ancora di più quelle di sabato e domenica. Chi si è separato può avere una nuova storia e chi sta con la stessa persona piano piano recupera feeling.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Da lunedì Venere non sarà più contraria, così anche coloro che nel mese di agosto hanno messo in discussione un amore o hanno vissuto tensioni staranno meglio.

Amore, il punto sul Sagittario

La giornata di domani, venerdì 2 settembre, per il Sagittario è preludio di un fine settimana importante, perché la Luna sarà nel segno. Spendete queste tre giornate a favore dei sentimenti, delle persone a te più care.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, attenzione a Giove contrario

La Bilancia si propone di fare grandi cose e di cambiare vita ma non se la sente di rischiare: meglio essere cauti con Giove contrario.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per i nati dello Scorpione è un momento di sperimentazione, soprattutto per chi vuole tentare nuovi programmi anche in un ambiente diverso o con un nuovo staff.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario questo è un periodo utile per imporsi sul lavoro o sperare in conferme se non sono già arrivate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia sono particolarmente protetti in questo momento ma devono stare attenti all’eccesso di stress. Curate il vostro sistema nervoso.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono ritrovare un grande ottimismo e se già c’è potenziarlo ulteriormente.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Nel fine settimana la Luna sarà favorevole per iniziare una cura depurativa o rilassante.











