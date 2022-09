Oroscopo domani 2 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 2 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I sentimenti del Cancro sono protetti e chi non ha una storia potrebbe trovarla a settembre con un po’ di buona volontà. Torna l’esigenza di sentirsi innamorati.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Leone? Con Giove favorevole sono favoriti matrimonio e convivenze. Momento importante per chi vuole mettere punti fermi nella propria vita.

Amore, il punto sulla Vergine

Se la Vergine ha alle spalle un rapporto andato male adesso può veramente dare un colpo di spugna e sperare in un nuovo incontro.

Oroscopo domani, lavoro: novità in arrivo per il Cancro

Nessuno grande cambiamento al momento per il Cancro, ma sono previste novità relative alla vostra figura professionale che possono ripagare di uno sforzo precedente.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone vivono un momento particolarmente valido per sbloccare questioni burocratiche, carte e firme.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine la Luna è favorevole domani, venerdì 2 settembre, mentre sarà contro sabato e domenica: meglio non prendere decisioni importanti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro con settembre possono iniziare con successo delle cure depurative. Siete meno deboli e avete una buona prontezza di riflessi.

Salute, il punto sul Leone

Domani, venerdì 2 settembre, ci sarà ancora un po’ di tensione e stanchezza per il Leone. Sabato e domenica, invece, saranno giornate di grande recupero.

Salute, il punto sulla Vergine

Qualche disagio per i nati della Vergine nel fine settimana a causa della Luna contro, meglio prendersi una bella pausa di relax.











