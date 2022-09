Oroscopo domani 2 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 2 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il Capricorno? Le coppie che hanno registrato fastidi nel mese di agosto potrebbero essersi riavvicinate o scese a più miti consigli. In questo momento potete dare spazio ai sentimenti: da lunedì inizia un transito molto bello di Venere.

Amore, il punto sull’Acquario

I pianeti aiutano l’Acquario a rivelare passionalità e una enorme tenerezza che possono far rivivere un sentimento e creare una serie di nuove occasioni in amore.

Amore, il punto sui Pesci

Settembre sarà un mese strano per le relazioni sentimentali dei Pesci, le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero dover affrontare qualche discussione di troppo.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, attenzione a chi vi circonda

I nati del Capricorno possono mostrare maggiore sicurezza alle persone che hanno intorno. I tentennamenti non sono dovuti a mancanza di esperienza, ma a volte avete a che fare con persone che vi attaccano.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Se l’Acquario deve portare avanti un nuovo progetto datevi da fare all’inizio della prossima settimana. Ora che Giove è dalla vostra parte potete svecchiare il vostro modo di lavorare.

Lavoro, il punto sui Pesci

L’oroscopo di settembre è favorevole per i Pesci per mettersi in gioco sul lavoro perché ci sono molti progetti che bollono in pentola.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

In questo momento i nemici dei nati sotto il segno del Capricorno sono stress e stanchezza. Muovetevi con prudenza sul piano del fisico.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario domani, venerdì 2 settembre, sarà un po’ nervoso e indolente. A livello di umore sono giornate un po’ strane. Ci vuole più autocontrollo, altrimenti il nervosismo potrebbe riversarsi sul piano fisico.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono stare attenti nel fine settimana: potrebbero nascere delle tensioni a casa che vi renderanno meno sereni.











