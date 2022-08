Oroscopo domani 20 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo di domani 20 agosto 2022:

Cosa vi attende nella giornata di domani, sabato 20 agosto per amore, lavoro e salute? Il famoso astrologo ha divulgato le sue previsioni dell’oroscopo attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro.

Oroscopo domani 20 agosto 2022 Sagittario, Capricorno, Acquario Pesci/ Amore e lavoro

INDICE

Oroscopo domani, amore

Oroscopo domani, lavoro

Oroscopo domani, salute

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per i nati sotto l’Ariete questo è un importante periodo di recupero. La fiducia in loro stessi è vacillata, ma fortunatamente è ora di recuperare un pochino e questo potrebbe aprirli a delle nuove importanti emozioni e sensazioni positive.

Oroscopo domani 19 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci / Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Toro

Questo fine settimana per gli amici del Toro rappresenta un necessario momento di pausa, in cui dedicarsi pienamente ai loro sentimenti, ma in modo positivo e costruttivo. Se avessero affrontato una separazione, però, forse è meglio agire con cautela.

Amore, il punto sui Gemelli

Un fine settimana veramente importante e positivo per i sentimenti attende i nati sotto il segno dei Gemelli, che potrebbero facilmente vedere la loro coppia progredire verso un qualche importante progetto futuro.

Amore, il punto sul Cancro

Per gli amici del Cancro questa giornata di sabato potrebbe rivelarsi piuttosto complessa in amore. Basterà non dare troppo peso a quel nervosismo che li colpisce, cercando sempre di essere diplomatici. Con la giusta cautela la giornata sarà positiva.

Oroscopo domani 19 agosto 2022 Bilancia, Scorpione e Sagittario / Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sul lavoro gli amici dell’Ariete sembrano poter contare su di un importante periodo di crescita, professionale sicuramente ma anche personale. Con Giove dalla loro potrebbero ottenere veramente qualsiasi cosa, con un nuovo importante progetto in vista.

Lavoro, il punto sul Toro

Nella giornata di domani è importante che gli amici del Toro si curino soprattutto del loro benessere e delle relazioni che vivono, specialmente se in crisi. Il lavoro non ha nulla di nuovo in serbo per loro ed è decisamente il caso di staccare la spina.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Secondo il famoso astrologo la giornata di domani non presenterà alcuna sfida o novità significativa per i nati sotto i Gemelli sul posto di lavoro. Tutto dovrebbe andare nel migliore dei modi per loro, ma potrebbe essere più soddisfacente pensare all’amore.

Lavoro, il punto sul Cancro

Sul lavoro per i nati sotto il Cancro questo non è affatto un periodo florido. La sensazione di essere nel posto sbagliato e di voler cambiare lavoro persisterà, mentre accordi e contratti sembreranno impossibili da concludere.

Oroscopo domani, salute: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Anche per la salute gli amici dell’Ariete potranno contare su di un buon periodo di stabilità. Ottima, invece, la situazione per chi sta affrontando una complicata questione delicata, al loro fianco hanno delle persone veramente speciali che li sosterranno e aiuteranno!

Salute, il punto sul Toro

Dal punto di vista della salute, ai nati sotto il Toro attende un tranquillo fine settimana. Nessuno stravolgimento dovrebbe infastidirli, mentre forse sarà necessario curarsi un pochino di più dei loro risparmi, leggermente compromessi in questo periodo.

Salute, il punto sui Gemelli

Ottima la salute dei nati sotto il segno dei Gemelli, che in questo sabato potranno contare sulla Luna e su Venere pronte a farli sentire benissimo! Una buona idea per loro potrebbe essere godersi semplicemente questo bellissimo sole estivo, in compagnia di qualcuno di speciale!

Salute, il punto sul Cancro

Per quanto riguarda la salute, infine, per gli amici del Cancro la giornata di domani sarà piuttosto tranquilla. Tuttavia, è il benessere mentale che manca, il nervosismo sarà persistente e fastidioso, assieme ad un certo disagio generalizzato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA