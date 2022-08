Oroscopo domani 20 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo di domani 20 agosto 2022:

Cosa vi attende nella giornata di domani, sabato 20 agosto per amore, lavoro e salute? Il famoso astrologo ha divulgato le sue previsioni dell’oroscopo attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione.

INDICE

Oroscopo domani, amore

Oroscopo domani, lavoro

Oroscopo domani, salute

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Una giornata forse piuttosto importante attende i nati sotto il Leone dal punto di vista dell’amore. Una vecchia amicizia potrebbe evolversi, regalandogli qualche buona sensazione positiva. Giove e Venere ottimi per le coppie che ambiscono ad un nuovo progetto!

Amore, il punto sulla Vergine

Un periodo di riflessione e cautela attende gli amici della Vergine, che in questa giornata dovrebbero guardarsi bene dal litigare o anche solo dall’intraprendere una discussione, soprattutto se l’ultimo periodo non fosse stato dei migliori.

Amore, il punto sulla Bilancia

Un fine settimana di recupero attende i nati sotto il segno della Bilancia, con Venere che non sarà più fastidiosa e la Luna che tornerà a sostenerli. Certo, di novità per i single non ce ne saranno, ma le coppie potranno tranquillamente divertirsi!

Amore, il punto sullo Scorpione

Un periodo forse un pochino complesso per l’amore attende gli amici dello Scorpione, che si troveranno, specialmente se hanno una relazione in crisi, a litigare o discutere. Non è detto che vada così per tutti, ma è meglio che stiano attenti e cerchino la via del dialogo.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Sul lavoro la situazione che attende i nati sotto il Leone sembra essere ottima e vantaggiosa, specialmente per tutti coloro che hanno intenzione di risolvere un qualche problema. Forse non è il periodo per puntare troppo in alto, però.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Nulla di grande attende i nati sotto la Vergine sul lavoro in questa giornata, ma fortunatamente secondo l’astrologo romano non dovrebbero esserci neppure grossi problemi in vista. È un periodo per darsi da fare, ma senza puntare a chissà qualche obbiettivo.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Sul lavoro la giornata che attende gli amici della Bilancia, secondo il famoso astrologo romano, dovrebbe essere piuttosto tranquilla. Niente stravolgimenti o problemi in vista, ma neppure nessuna novità significativa.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Ottimo il periodo lavorativo che stanno affrontando in questi giorni gli amici dello Scorpione, ed ora con Mercurio sarà ancora tutto migliore! È importante che pensino a cosa fare e a che progetti iniziare, in vista di un autunno che regalerà ottime occasioni.

Oroscopo domani, salute: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Dal punto di vista della salute per i nati sotto il Leone l’astrologo non sembra aver individuato alcuna criticità per questa giornata di sabato. Però, sembra essere un periodo veramente molto fertile!

Salute, il punto sulla Vergine

Agli amici della Vergine, questa giornata piuttosto priva di novità, grandi sensazioni e successi dovrebbe suggerire la necessità di rallentare e, magari, staccare un pochino, dedicandosi a loro stessi e riflettendo su come agire nelle situazioni che dovranno affrontare.

Salute, il punto sulla Bilancia

Buona, ma anche in questo caso non eccellente, la salute della giornata di domani per gli amici della Bilancia. Buona, però, significa almeno che tutto dovrebbe procedere senza nessun grosso problema.

Salute, il punto sullo Scorpione

Un leggero nervosismo potrebbe forse infastidire gli amici dello Scorpione che dovranno decisamente guardarsi dal litigare con chiunque, partner e famiglia sopra a tutti gli altri.











