Oroscopo domani 20 agosto 2022 Sagittario, Capricorno, Acquario Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo di domani 20 agosto 2022:

Cosa vi attende nella giornata di domani, sabato 20 agosto per amore, lavoro e salute? Il famoso astrologo ha divulgato le sue previsioni dell’oroscopo attraverso la sua app Astri. Ecco come sarà la giornata che attende voi amici nati sotto il segno del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci.

Oroscopo domani, amore

Oroscopo domani, lavoro

Oroscopo domani, salute

Oroscopo domani, amore: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Un buon cielo per i sentimenti attende i nati sotto il Sagittario, che potranno contare su Venere, Sole e Giove. L’amore non mancherà nella loro vita in questo momento, anche se non è detto per forza che si tratti di una relazione sentimentale, le amicizie sono speciali.

Amore, il punto sul Capricorno

Un buon recupero amoroso potrebbe attendere gli amici del Capricorno, anche se per alcuni non mancheranno i fastidi e i litigi. È un periodo, in generale, un pochino complicato e non è sempre facile stare dietro a tutto, magari una pausa è ciò che potrebbe aiutarli.

Amore, il punto sull’Acquario

L’ottima Luna che attende gli amici dell’Acquario sembra potergli donare delle fantastiche nuove (o rinnovate) emozioni! Il divertimento non mancherà, ma se ci fossero dei problemi da risolvere potrebbe essere necessario che ci dedichino un po’ di tempo.

Amore, il punto sui Pesci

Il fine settimana che attende i Pesci sembra potersi rivelare più noioso e agitato di quanto avessero pensato, ma questo non dovrebbe fortunatamente avere ripercussioni sulle storie amorose. Nessuna novità, però, per i single.

Oroscopo domani, lavoro: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Una leggera sensazione negativa accompagnerà gli amici del Sagittario in questa nuova giornata. Non è detto che verranno necessariamente portati verso un complessivo blocco, ma forse i progetti un pochino di grattacapi potrebbero darglieli.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il lavoro è stata la fonte principale di problemi e fastidi per gli amici del Capricorno, e questo li ha anche distratti in amore. Ora come ora la situazione lavorativa non andrà da nessuna parte e sarà ancora complessa da gestire, ma quando migliorerà anche l’amore crescerà.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Il lavoro nel corso della giornata di sabato dovrebbe procedere piuttosto bene per gli amici dell’Acquario, anche se l’astrologo non sembra aver individuato nessuna grandissima novità al loro orizzonte.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questo agitato fine settimana sarà proprio il lavoro a rovinare l’umore dei Pesci. Qualcosa non andrà come previsto, o forse qualche superiore non sarà soddisfatto del loro operato, fatto sta che nulla procederà pressoché verso alcuna direzione.

Oroscopo domani, salute: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Dal punto di vista della salute la giornata di domani per i nati sotto il segno del Sagittario sarà piuttosto buona. Nulla di negativo dovrebbe colpirli, ma forse è necessario che tornino un pochino con i piedi per terra rispetto agli impegni.

Salute, il punto sul Capricorno

Almeno dal punto di vista della salute la giornata di domani, per gli amici del Capricorno, sarà piuttosto buona. Grossi stravolgimenti non sembrano attenderli in un generale periodo che, però, fatica proprio a donare soddisfazioni.

Salute, il punto sull’Acquario

Tutto tranquillo e piacevole dal punto di vista della salute per gli amici dell’Acquario in questa giornata di sabato. L’amore regala sensazioni ottime, e questo migliora ampiamente il loro umore e la loro salute.

Salute, il punto sui Pesci

Il fine settimana, insomma, non sarà troppo buono per gli amici dei Pesci, che con tutto quel nervosismo finiranno anche per sentirsi decisamente giù di corda. A questo si aggiunge la noia ad opprimerli.











