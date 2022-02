Oroscopo domani 20 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni per Salute e Amore

Oroscopo domani 20 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, domenica 20 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani, domenica 20 febbraio, è Paolo Fox che, attraverso il settimanale “DiPiù Tv” e l’appuntamento quotidiano con “I fatti vostri” condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, un fine settimana promettente aspetta i nati sotto il segno del Leone: con la persona giusta al vostro fianco potete fare delle scelte importanti. Per chi è single non si escludono nuovi incontri. Da da adesso in poi per la Vergine non mancheranno le occasioni per ridare smalto a una passione. Per quanto riguarda la sfera degli affetti, però, ci sono delle fastidiose questioni familiari da risolvere. La Luna è nel segno della Bilancia e permette di essere più chiari nei rapporti: se ci sono storie giunte al capolinea, non ostinatevi a portarle avanti. Incontri fortunati per lo Scorpione. Per la vita di coppia se ci sono questioni da chiarire è meglio farlo subito.

Oroscopo domani, lavoro: tensione per la Bilancia

Nel lavoro, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Leone capaci di sfornare idee vincenti arriveranno buone possibilità. La Vergine deve risolvere delle questioni di carattere legale, sul lavoro evitare le polemiche esagerate. Per la Bilancia la settimana si è chiusa con un po’ di tensione per problemi finanziari o domestici da risolvere. Non abbattetevi il meglio arriverà da marzo. Qualche dubbio per lo Scorpione in ambito lavorativo, ma arriveranno giornate interessanti: sarà il momento giusto per iniziare a fare nuovo programmi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo domani, sarà un weekend di recupero, non pensate solo al lavoro e date più spazio ai sentimenti. Per la Vergine è arrivato il momento di mettere ordine nella propria vita, partite dalla vostra alimentazione e dallo stile di vita. Gli ultimi giorni sono stati carichi di tensione per la Bilancia: oggi e domani cercate di staccare la spina per ricaricare le batterie. Lo Scorpione deve cercare di non farsi consumare dall’ansia.



