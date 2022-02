Oroscopo domani 20 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Salute, Amore e Lavoro

Oroscopo domani 20 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, domenica 20 febbraio nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi anche nel fine settimana? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani, domenica 20 febbraio, è Paolo Fox che, attraverso il settimanale “DiPiù Tv” e l’appuntamento quotidiano con “I fatti vostri” condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani 20 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni per Salute e Amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è un fine settimana di grande intensità per i nati sotto il segno del Sagittario: se qualcuno sta remando contro di voi, mettete fine al rapporto e voltate pagina. Fine settimana importante per l’amore per i nati sotto il segno del Capricorno. Se l’Acquario è innamorato in questi giorni potrebbe ricevere una bella risposta. Trovate il tempo per stare con le persone che amate. I Pesci da domani, domenica 20 febbraio, avranno una marcia in più: rispolverate i sentimenti, cercate di rinascere!

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, lavoro: malumore per il Sagittario

Nel lavoro, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, il Sagittario vive un certo malumore: tutto quello che volete sembra non potersi realizzare. Non avete voglia di aspettare, ma basta avere un po’ di pazienza e le cose cambieranno. La determinazione del Capricorno verrà premiata: potete ancora fare carriera! Se pensate di aver ricevuto un’offesa reagite. In ambito lavorativo è un buon periodo per i nati sotto il segno dell’Acquario. I nati sotto il segno dei Pesci devono prendere una decisione che riguarda il lavoro entro giugno. Le stelle in generale sono favorevoli.

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni per lavoro e amore

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario? Secondo l’oroscopo domani, il Sagittario deve imparare a essere più paziente, anche il suo benessere psicofisico ne risentirà positivamente. Le giornate del weekend sono molto intriganti per il Capricorno: ma, oltre ai sentimenti, ritagliate spazio anche per il riposo mentale e fisico. Domenica sarà una giornata che aiuta a recuperare terreno per l’Acquario, in particolare se si vuole scaricare lo stress accumulato negli ultimi tempi. La giornata di domani regala una marcia in più ai Pesci, evitate comunque di strafare in vista della nuova settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA