Oroscopo domani 20 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete deve fare attenzione in amore: se una storia fa acqua da tutte le parti, adesso avete bisogno di chiarezza. Se avete una persona splendida al vostro fianco cercate di non togliere tempo all’amore.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono mettere una pietra sopra al passato. Basta vie di mezzo: le scelte che farete adesso vi accompagneranno per mesi.

Amore, il punto sul Gemelli

Venere agisce e rafforza il legame dei Gemelli. Possibili conoscenza durante i viaggi, belli gli incontri, coinvolgenti gli amori. Sarete irresistibili per tutta la settimana.

Oroscopo domani, lavoro: nuove collaborazioni per l’Ariete

Per l’Ariete è importante mantenere una certa lucidità nel valutare le situazioni, collaboratori e persone che vi circondano. Il cielo propone nuove collaborazioni e dovrete essere molto obiettivi

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Toro

Il segno del Toro deve fare solo le cose che contano, forse vi siete concentrati su progetti troppo impegnativi. Questioni di soldi da rivedere.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Avere Mercurio e Giove favorevoli è indice di successo: i Gemelli possono definire meglio il proprio lavoro e le proprie mansioni. Chi ha grandi responsabilità presto potrà contare su qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Ariete ha bisogno di dedicare ora la recupero psico-fisico: solo così potrà trovare le soluzioni giuste ai problemi che lo affliggono.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro finisce una situazione conflittuale e nelle prossime giornate arriverà una grande carica positiva. Spendete questa energia per stare con le persone care.

Salute, il punto sul Gemelli

I primi giorni della settimana sono stati frenetici per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ora potete recuperare un po’ di terreno, l’oroscopo è dalla vostra parte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA