Oroscopo domani 20 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Sempre un po’ inquieti i rapporti familiari, cercate di evitare gli scontri. Nel caso di nuovi legami sentimentali è meglio fare delle prove.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione si risveglia la passione. Ora che Venere è tornata favorevole sentite una grande voglia di mettersi in gioco, ovviamente dipende anche dall’età.

Amore, il punto sul Sagittario

Giove favorevole permette al Sagittario di fare scelte clamorose in amore, anche di ufficializzare una storia. In amore sentite più stimoli quando vi sentiti liberi.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, evitate fatiche inutili

La Bilancia dovrebbe aver imparato che lottare contro i mulini a vento provoca solo fatica inutile. Se lavorate nel settore artistico dovete anticipare i tempi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve fare attenzione ai soldi. Potrebbe anche esserci un piccolo ritardo nella soluzione di una accordo, per colpa di Mercurio contrario.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve affrontare tutti gli impegni con serenità, ma fate attenzione a non fare errori a causa della vostra distrazione. Giove promette successo anche sul lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia fino a domani potrebbe subire qualche scossone. Curate il nervosismo con qualche calmante o con una breve vacanza.

Salute, il punto sullo Scorpione

Da stasera fino a venerdì la situazione astrologica sarà un po’ pesante per lo Scorpione sopratutto per quanto riguarda la forma fisica.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario questo mercoledì sarà un cielo importante di grande recupero. Sabato e domenica, invece, saranno giornate sottotono.











