Oroscopo domani 20 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 20 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, le stelle saranno migliori da giovedì per il Cancro. Venere è favorevole ma quando si ha la testa tra le nuvole risulta sempre difficile concentrarsi sui sentimenti.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Leone

In amore i nati sotto il segno del Leone non devono tirare troppo la corda se c’è una persona che vi interessa e ricambia i vostri sentimenti: luglio è un mese molto potente e lo sarà anche agosto.

Amore, il punto sulla Vergine

Dopo un periodo no, i sentimenti della Vergine sono protetti e tornano protagonisti: anche i cuori solitari potrebbero trovare un nuovo riferimento.

Oroscopo domani, lavoro: revisioni per il Cancro

In questo momento il Cancro deve fare delle revisioni di lavoro. C’è anche chi cambierà gruppo o ruolo. Dal punto di vista economico ci sono delle cose da sbrogliare.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sul Leone

La Luna in ottimo aspetto per il Leone rappresenta una bella strategia di azione e consiglia delle mosse vincenti. C’è da mettersi d’accordo per un contratto.

Lavoro, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine saranno protetti dagli astri se seguirete il vostro istinto. Se viaggiate avrete la possibilità di fare buoni incontri e di cambiare in meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono pazientare ancora un pochino: quando state male o ci sono dei problemi sentite fastidio allo stomaco. Non siete al massimo della forma.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone è riuscito a riprendere in mano le redini della sua vita. Anche nelle fasi più ottimistiche della vostra vita l’ansia è sempre sullo sfondo…

Salute, il punto sulla Vergine

Tra i nati della Vergine c’è chi ha avuto qualche problema fisico a fine giugno, ora potete ripartire. Alcuni devono anche recuperare un po’ di buonumore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA