Oroscopo domani 20 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

La seconda parte della settimana mette in guardia i nati del Capricorno dalle potenziali divergenze che possono nascere in amore: quando si è molto stanchi si rischia di prendere un po’ tutto di petto.

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario può rifugiarsi nei sentimenti. L’amore trasgressivo fuori dalle regole potrebbe essere un’esperienza interessante per qualcuno.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono fare chiarezza in questi giorni. La fine di giugno e gli inizi di luglio sono stati pesanti: Venere aiuta a risolvere un problema. Importante lasciarsi il passato alle spalle.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, evitate le proteste

I nati sotto il segno del Capricorno che hanno vissuto uno stop sul lavoro devono ripartire da zero. Non è il momento di protestare, meglio restare sereni.

Oroscopo domani 20 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per i nati dell’Acquario urge la necessità di fare delle scelte concrete. Alcune trattative non vanno avanti e questo vi rende un po’ più nervosi del solito

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono molto dinamici in questi giorni: potrete svolgere attività che richiedono prontezza di spirito ed energia. .

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Un po’ di stanchezza resta nel cielo del Capricorno. L’agitazione è piuttosto alta, meglio evitare contrasti che possono diventare pericolosi.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario in questo momento è piuttosto provato perché Mercurio in opposizione significa anche sentirsi un po’ fiacchi mentalmente.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci sono stressati da tempo. La vostra preoccupazione aumenta se in famiglia c’è qualcuno che non sta bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA