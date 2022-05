Oroscopo domani 20 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Ariete potrebbe trovarsi a passare in esame il rapporto amoroso che sta vivendo. La situazione richiede attenzione al Toro in amore, sopratutto se la coppia è stata minata da problemi. Non prendetevela per tutto quello che accade. Molto bene le emozioni del momento per i nati sotto il segno dei Gemelli. Le giornate tra venerdì e domenica potrebbero portare quel messaggio di speranza in più che riguarda i cuori solitari.

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e...

Oroscopo domani, lavoro: settimana impegnativa per Ariete

La settimana impegna molto l’Ariete: tutto è terribilmente complicato da gestire sopratutto per una persona che vuole avere sempre il controllo su tutto. Forse sarebbe il caso di delegare qualcosa. Secondo l’oroscopo domani, per il Toro questo è un bel periodo di semina ma anche di raccolta, alcuni progetti possono essere importanti per il futuro. Alcuni rapporti di lavoro andranno rivisti. Il periodo porterà vantaggi alle collaborazioni e ai rapporti di lavoro dei Gemelli. Giove è tornato favorevole e aiuta a capire con chi parlare e cosa fare.

Oroscopo domani 18 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

A volte per l’Ariete è meglio farsi scivolare le cose addosso e fare buon viso a cattivo gioco: le stelle vi raccomandano di non rispondere a coloro che vi contestano. La settimana del Toro, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, è piena di impegni che richiedono molta energia: cercate di non fare passi falsi e non stancatevi troppo. I Gemelli devono evitare imprudenze e programmare le sue giornate per non arrivare a sera esausto. Un po’ di tensione in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA