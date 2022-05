Oroscopo domani 20 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Se la Bilancia deve chiare qualcosa che non va in famiglia o in un rapporto meglio essere cauti: non è facile mantenere un buon equilibrio. I giorni del weekend vi danno una capacità logica superiore. Lo Scorpione deve tenere sotto controllo le incomprensioni: avete molto da ridere nei confronti della persona amata, forse siete diventati più esigenti. Se il tuo amore ha basi solide è il momento di riprendere il dialogo. Secondo l’oroscopo domani, per il Sagittario è il momento giusto per intrecciare nuovi rapporti: se non avete un amore cosa aspettate a partire?

Oroscopo domani 20 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario positivo

Dal punto di vista lavorativo non è un periodo facile da gestire per la Bilancia, sopratutto se intendete portare avanti le vostre idee. Non lasciare il certo per l’incerto. Le giornate in arrivo sono interessanti per lo Scorpione per recuperare qualcosa, nell’ultimo periodo siete stati un po’ distratti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Giove è amico della Sagittario e regala una tensione positiva. Recupero e nuovi programmi per giugno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Tensioni e perplessità in questi giorni per i nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo domani: siete molto nervosi e questo incede su tutto, anche sulla vostra salute. Netta ripresa della salute fisica per lo Scorpione, soprattutto per chi ha sofferto di disturbi di origine reumatica o circolatoria. Il Sagittario deve prevenire i problemi evitando sforzi inutili. Attenzione anche allo stress.

Oroscopo domani 19 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA